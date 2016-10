Evangelische Christen feiern 500 Jahre Reformation: In Trier gibt es dazu sogar ein Spezialbier

In den 20 Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises laufen die Vorbereitungen für den Start in das Jubiläumsjahr auf Hochtouren. Am 31. Oktober 1517 hat der Theologe Martin Luther seine damals kämpferischen Thesen zum Handel mit Ablassbriefen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt. Es war die Geburtsstunde der evangelischen Kirche. Genau ein Jahr vor dem 500. Jahrestag dieser mutigen Tat, am kommenden Montag, beginnt der Reigen der Veranstaltungen, bei denen auch die Zukunft von Kirche und Ökumene diskutiert wird.



„500 Jahre Reformation, das ist für mich nicht nur die Erinnerung an den berühmten Anschlag der 95 Thesen des Reformators Martin Luther in Wittenberg“ macht Superintendent Jörg Weber im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund klar. „500 Jahre Reformation bedeutet für mich, sich dieser Geschichte und dem zu stellen, was wir daraus heute im Sinne der Vergegenwärtigung und Deutung der Vergangenheit für die Gegenwart lernen können.“



Es sei den Reformatoren um das Verhältnis von Gott und Mensch gegangen. „Sie haben uns gezeigt, dass Gott für uns ein menschenfreundlicher Gott ist, der mich nicht nach meiner Leistung beurteilt, sondern mir sagt, dass ich nichts tun muss, um von Gott geliebt zu sein.“



Entsprechend lebensnah und fröhlich sollen die unzähligen Veranstaltungen in den kommenden Monaten des Jubiläumsjahres sein. Eine eigene Internetseite war nötig, um diese Fülle zu bündeln. „Die Gemeinden haben ein tolles Programm aufgelegt, an dem deutlich wird, wie vielfältig und vergnügt, erlöst und befreit unsere evangelische Kirche auch heute noch ist“, so Weber. „Und dass die Botschaft der Reformation aktueller denn je ist.“

Höhepunkte am Reformationstag 2016

Konstantin-Basilika

Höhepunkte im Festjahr 2016/2017

Besondere Höhepunkte bietet der kommende Reformationstag mit Veranstaltungen in Bernkastel, Bitburg, Trier-Ehrang, Gerolstein, Hirschfeld, Kleinich, Konz, Morbach und Wittlich. Das größte Programm wartet bei der ökumenischen Kirchennacht in der Evangelischen Kirche zum Erlöser in Trier, der Konstantin-Basilika. Dass es dabei nicht nur um Besinnung und Gebet geht, zeigt ein Blick auf die praktischen Stärkungen. In Erinnerung an den Reformator Caspar Olevian wird im Zelt vor der Basilika das eigens gebraute Caspers Pils angeboten.Veranstaltungen:: Reformationsgottesdienst und Nacht der offenen Kirche in der ev. Kirche Bernkastel-Kues ab 19 Uhr, mit Theater, Vortrag, Weinprobe und mehr.: 31. Oktober 2016, 19 Uhr Reformationsgottesdienst „Reformation und Musik - Alte Musik neu gehört“ im Anschluß Programm im Ev. Gemeindesaal unter Mitwirkung des Benno Raabe Trios - Illumination am Ev. Gemeindehaus: Ab 19 Uhr, unter dem Motto „Herzensweite“ feiern am Montag, 31. Oktober 2016, die Evangelische Kirchengemeinde Ehrang und die Katholische Pfarreiengemeinschaft Trier (Ehrang, Pfalzel, Biewer) die zweite ökumenische Kirchennacht – mit Andacht, reformatorischem Wurstessen, Musik, Lesung aus der neuen Lutherbibel, Komplet und vielem mehr. (s. PM): Liturgische Feier mit dem „ELiGNiA Quartett“ aus Köln - Reformationsfest am 31. Oktober 2016 im Rahmen einer Liturgischen Feier in der Erlöserkirche in der Gerolsteiner Erlöserkirche. Musikalische Begleitung durch das Blockflötenquartett „ELiGNiA“ aus Köln.Beginn ist um 19 Uhr. Nach der Feier gegen 20.30 Uhr besteht die Möglichkeit weiter in der Kirche zu verweilen.: Evangelische Kirche Kleinich, So, 30. Oktober 2016 10.00 UhrReformationsfestgottesdienst in Kleinich zum Themenjahr 2016 „Reformation und die Eine Welt - Weite wirkt“ mit Pastor John Streccius aus Minot, USA, dem Frauenchor Kleinich und der Sängerin Daisy Black mit anschließendem Begegnungsfest mit Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen im ev. Gemeindehaus von KleinichSo, 30. Oktober 2016 17.00 UhrAbschlusskonzert in der Evangelischen Kirche von Kleinich mit dem Duo Schamrock zu den „Book of Kells"Reformationsfestgottesdienst in Hirschfeld zum Themenjahr 2016 „Reformation und die Eine Welt - Weite wirkt“ mit Pastor John Streccius aus Minot, USAAm Reformationstag 2016, Montag, 31. Oktober, 18 Uhr, Festgottesdienst mit Pfarrer Urban und Pfarrer Peter Winter, zusammen mit der Saarburger Nachbargemeinde in der Evangelischen Kirche zu Konz-Karthaus.Es schließt sich eine Nacht des Wortes an im Rahmen der Nacht der Kirchen, die zeitgleich in den evangelischen Gemeinden des Kirchenkreises Trier stattfindet. Bis 24 Uhr Lesung aus der neuen Lutherbibel lesen.Am nächsten Tag, Allerheiligen, 1. November, geht weiter mit einer „Martinee“ von 10 bis 13 Uhr, in deren Rahmen der Film Luther aus dem Jahr 2003 gezeigt wird. Eine Diskussion sowie eine Reformationstagssuppe runden den Vormittag ab.: Evangelische Erlöserkirche Morbach, Mo, 31.10., 20.00 UhrGottesdienst zur „Nacht der offenen Kirchen“ in der Evangelischen Kirche von Morbach mit Pastor John Streccius, Minot, USA und der Lobpreisband von Pfr. Florian Brödner: Trierer Nacht der Heiligen - In diesem Jahr mit der Nacht der offenen Kirche der Evangelischen Kirchengemeinde TrierMo, 31. Oktober 2016 ab 18 Uhr in der Ev. Kirche zum Erlöser – Konstantin-Basilika, freier Eintritt, 19–23 Uhr in den Museen und im Dom, 5,00 € Kombiticket, freier Eintritt für Besucher bis 25 JahreDie 3. Trierer Nacht der HeiligenAusgehöhlte Kürbisse, Geisterkostüme und Süßigkeiten – auch bei uns ist der 31. Oktober heute stark von den Bräuchen der Halloween-Kultur geprägt. Vor diesem Hintergrund öffnen vier Trierer Museen und die Konstantinbasilika in dieser Nacht ihre Türen, um an den Ursprung des Festes, die Ehrung aller Heiligen, sowie den Reformationstag zu erinnern. Mit vielfältigen Programmen laden das Museum am Dom, das Rheinische Landesmuseum, das Stadtmuseum Simeonstift und die Schatzkammer der Stadtbibliothek zu einem nächtlichen Rundgang durch die Welt des Sakralen ein: Führungen, Vorträge und ein umfangreiches Begleitprogramm für alle Altersgruppen zeichnen ein vielschichtiges Panorama der Heiligen und ihrer Bedeutungen. Die Evangelische Kirchengemeinde Trier und die Museumsstadt kooperieren in der Nacht der Heiligen, denn genau an diesem Tag startet das Reformationsjubiläumsjahr mit abwechslungsreichem Programm in und vor der Trierer Basilika.Link zum ausführlichen Programm: hier Mo, 31. Oktober 201618 Uhr Son et lumièreLicht im Raum mit Musik von Violoncello, Saxophon, Harfe, Didgeridoo, Alphörnern19 Uhr Musikalischer Gottesdienst mit Kirchenmusik aus 5 JahrhundertenCaspar-Olevian-Chor – Trierer Bachchor – Kammerorchester der Konstantin-BasilikaJazz-Combo – Leitung und Orgel: Kantor Martin Bambauer,Liturgen: Pfr. Reinhard Müller und Pfr. Thomas Luxa20.30 Uhr Offene Zeit und Begegnungmit Klavierimprovisation und Essen und Trinken im Zelt vor der Basilika21.30 Uhr Von der Freiheit eines Christenmenschen – Orgel und TanzReveriano Camil, TanzKantor Martin Bambauer, Orgel22.00 Uhr Klingende BasilikaEv. Posaunenchor Trier (Leitung: Martin Görg), Jazz-Combo22:30 Uhr Offene Zeit und Begegnung23:00 Uhr NachtgedankenBürgermeisterin Angelika Birk, Stadtdechant Ralf Schmitz, Klaus-Michael Nix,Helmut Leiendecker, Vikarin Vera Mantowsky23:30 Uhr EvensongKathedraljugendchor am Trierer Dom (Leitung: Domkapellmeister Thomas Kiefer)Kantor Martin Bambauer, Orgel, Liturgen: Pfr. Reinhard Müller und Pfr. Thomas LuxaReformationstag 31.10.16: 17 Uhr Reformationsgottesdienst Christuskirche Wittlich, ab 19 Uhr Ökumenische Nacht der Kirchen, Start in der Pfarrkirche St. BernhardWeitere Gottesdienste und Veranstaltungen sowie weiteren Infos zu den Veranstaltungen unter16 Uhr: Veranstaltung des Ökumenisches Instituts für interreligiösen Dialog an der Uni Trier mit (Anfragen laufen) Präses Rekowski, Bischof Dr. Ackermann und Daniel Botman (Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland)19 Uhr: Ökumenischer Buß- und Bettagsgottesdienst im Dom zu Trier mit Präses Rekowski und Bischof Dr. Ackermann14-17 Uhr: Studientag der Caspar Olevian Gesellschaft im COS Trier zum Thema Olevians Wirkung und WirkungsgeschichteEröffnung der Caspar-Olevian-Ausstellung in der Stadtbibliothek in Trier mit Vortrag von Prof. Robbers und Start des Caspar-Olevian-PortalsTeilnahme am Ev. Kirchentag in Berlin/Wittenberg, Kirchentag auf dem Weg, Abschlussgottesdienst in Wittenberg1. Juliwoche: Teilnahme von Jugendlichen aus dem Kirchenkreis am Konficamp in WittenbergAlle Veranstaltungen unter