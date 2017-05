Die Frau hat laut Polizei auf einer Bank hinter der Total-Tankstelle in der Servaisstraße in Trier-Ehrang gesessen, als sich der Radfahrer mit einem weißen Mountainbike näherte.Die Zeugin beschreibt den Mann wie folgt: 20 bis 25 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß, mollige Statur. Er war bekleidet mit einem schwarzes Radlertrikot und trug eine kurze, schwarze Sporthose.Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, Telefon 06502/91570, E-Mail pischweich@polizei.rlp.de