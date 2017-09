Fahrer rammt Hydranten: Wasser auf Trierer Platz

(jp) Teilweise Land unter auf dem Kornmarkt - dieses Bild bot sich Passanten und Anwohnern am Dienstagmorgen in Trier. Der Fahrer eines städtischen Fahrzeugs hatte beim Rangieren einen Hydranten gerammt."Es handelte sich um ein unglückliches Versehen", sagt Stadt-Sprecher Michael Schmitz. Ein Team der Stadtwerke stoppte den Wasserfluss und reparierte den Schaden vor Ort. Die Passanten bekamen auf einem der beliebtesten Trierer Plätze keine nassen Füße: Lediglich die Sandfläche beim Wasserspiel verwandelte sich für kurze Zeit in eine große Pfütze.