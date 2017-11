Die Fahrerin sei mit ihrem Auto einem ausparkenden Fahrer ausgewichen und habe dabei die Fußgängerin verletzt. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht nun Zeugen.



Insbesondere der Fahrer, der mit seinem Auto rückwärts ausparkte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Zeugenhinweise zum Unfall an die Polizeiwache Innenstadt unter Telefon 0651/9779-1715.