Fahrerloses Auto rollt gegen Frau - Eine Schwerverletzte, mehrere beschädigte Fahrzeuge

Nach Angaben der Polizei hat sich ein geparktes Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache selbstständig gemacht und fuhr die leicht abschüssige Straße im Weidengraben in Trier-Kürenz hinunter. Das war am Dienstagmittag gegen 12 Uhr.



Das Fahrzeug streifte zuerst ein geparktes schwarzes Auto. Eine Frau, die gerade in ihren Kleinwagen einsteigen wollte, wurde dann von dem heranrollenden Fahrzeug zwischen ihrem und fahrerlosen Auto eingeklemmt. Sie erlitt dabei nach bisherigen Angaben schwerste Verletzungen. Danach schob das in Fahrt geratene Fahrzeug das Auto der Frau auf ein weiteres daneben stehendes Auto. Die Frau wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.



An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Da nicht klar sei, warum sich der Wagen alleine in Bewegung setzte, soll laut Polizei ein Gutachter die Schadenursache feststellen.



Im Einsatz war die Polizeiinspektion Trier, die Berufsfeuerwehr Wache zwei, sowie das DRK Ehrang mit Notarzt.