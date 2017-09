Fall Tanja Gräff: Weiter Ermittlung gegen Ex-Polizist

(sey) Bei dem Beamten handelt es sich nicht um den damaligen Leiter der Trierer Mordkommission, Bernd Michels. Entsprechende Gerüchte, die in Trier kursieren, entsprechen nicht den Tatsachen.

Ende Juni hatte die Trierer Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum rätselhaften Verschwinden und Tod Tanja Gräffs eingestellt. Die Trierer Studentin war Anfang Juni 2007 nach einem Besuch des Sommerfests der Hochschule unter mysteriösen Umständen verschwunden.



Trotz groß angelegter Suchaktionen wurden die sterblichen Überreste der 21-Jährigen erst im Mai 2015 durch Zufall entdeckt – am Fuß der roten Felsen im Trierer Stadtteil Pallien, unweit der Hochschule.

Die Studentin starb nach Ansicht der Rechtsmediziner in der Nacht ihres Verschwindens an den Folgen eines Sturzes in die Tiefe. Nach Angaben der Ermittler gab es keine belastbaren Hinweise, dass die 21-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sei.