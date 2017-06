Auch am Freitag werden die Hannoveraner wieder vor der Porta Nigra spielen. Das Konzert ist – wie schon das vom Donnerstagabend – ausverkauft. Ausführlicher Bericht folgt am Freitag.Das weitere Programm der dritten Auflage von Porta hoch drei:Freitag, 16. Juni, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr): Fury in the Slaughterhouse, Vorprogramm: Jan-Löchel-Trio .Samstag, 17. Juni, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr): Jennifer Rostock, Vorprogramm: Radio Havanna.Sonntag, 18. Juni: Philharmonisches Orchester Trier, kostenloses Picknickkonzert, 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr