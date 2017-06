Fassanstich und Blumenstrauß für Petrus: Trierer Altstadtfest eröffnet (Fotostrecke)

Vorab die Antwort auf die meistgestellte Frage: Was bitteschön machen bei 25 Grad im Schatten Schneeräum-Fahrzeuge am Rand der Fußgängerzone? Die Erklärung: Das schwere Gerät soll die Zugänge zum Altstadtfest sichern und terroristische Anschläge mit Liefer- oder Lastwagen verhindern. Die „Dschihadistenblocker“ (wie sie jetzt im Volksmund genannt werden) sind Bestandteil des Sicherheitskonzepts, das Polizei, Berufsfeuerwehr und Rathaus zum Altstadtfest erarbeitet haben.Trotz der laut Fachjargon „abstrakt hohen Gefährdungslage“ wollen sich die Besucher die Festlaune nicht vermiesen lassen. Chef-Gastgeber OB Wolfram Leibe („Trier ist sicher!“) sowieso nicht. Bei der von der Stadtgarde Augusta Treverorum und dem Jazz- und Pop-Chor umrahmten Eröffnung auf dem Hauptmarkt (Moderation: Alexandra Meusel) zeigt er sich bester Laune und strahlt mit der frisch verheirateten Weinkönigin Ninorta Bahno um die Wette.Beim obligatorischen Fassanstich darf auch ein ganz besonderer Gast ran: Tadakatsu Endo, Spitzenfunktionär der Handelskammer von Triers japanischer Partnerstadt Nagaoka. Die 38. Auflage des Trierer Altstadtfests (Premiere 1980) ist, wie in allen „ungeraden“ Jahren, eine Fußball-freie ohne EM oder WM und folglich ohne Public Viewing auf dem Viehmarkt. Programm-Gehader („Kann Guildo Horn am Sonntag um 20 Uhr auftreten oder kommt ein deutsches Gruppenspiel dazwischen?) droht erst 2018 wieder.Und wettertechnisch ist das 2017er Altstadtfest eines der besseren Art. Durchgehend T-Shirt-Temperaturen und überwiegend strahlender Sonnenschein. Den obligatorischen Blumenstrauß, den alle Jahre wieder das Stadtoberhaupt und die amtierende Weinkönigin per Feuerwehr-Drehleiter zur Brunnenfigur von Stadtpatron und „Wettermacher“ Petrus bringen, hätte man sich diesmal glatt sparen können. Sollte es am Sonntag regnen, dann wäre das eher Wohltat als Festbesuchs-Abschreckungsgrund.Die Trier Touristik und Marketing GmbH (TTM) als Veranstalter rechnet mit insgesamt rund 100.000 Besuchern auf der von 150 Essens- und Getränkeständen flankierten Festmeile zwischen Porta Nigra und Viehmarkt. Bis einschließlich Sonntag treten auf sieben Bühnen rund 60 Bands auf. Zum Angebot gehören daneben ein Kunsthandwerkermarkt (im Brunnenhof an der Porta Nigra) und am Samstag- und Sonntagnachmittag ein betreutes Mitmacher- und Spieleangebot für Kinder auf dem Kornmarkt.