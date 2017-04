Kurzer Schreck am Nachmittag: Im Rheinischen Landesmuseum in Trier löste ein Brandmelder gegen 16 Uhr Alarm aus. Zwei Löschzüge der Feuerwehr rückten an, außerdem auch ein Rettungswagen. Das Gebäude wurde geräumt, die Straße halbseitig gesperrt. Vor Ort stellte sich der Alarm als Spuk heraus: Die Feuerwehr durchsuchte das Gebäude gründlich und entlarvte den Fehlalarm. Warum die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde, steht bisher noch nicht fest. Nach einer halben Stunde wurde der Einsatz beendet, der Betrieb im Landesmuseum ging normal weiter.