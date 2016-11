Festnahme: Falscher Polizeibeamter in Trier kontrolliert Passantinnen

(Trier) Ein junger Mann hat sich in der Trierer Innenstadt am späten Dienstagnachmittag als Polizist ausgegeben - und wollte so zwei junge Frauen kontrollieren. Weil eine von ihnen die (echte) Polizei alarmierte, hat der junge Mann nun ein Strafverfahren am Hals.