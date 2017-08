Festnahme nach Messerattacke am Trierer Hauptbahnhof

An der Treveris-Passage in Trier hat die Polizei am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr einen Mann festgenommen. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen zwei Männern auf einem Parkplatz in der Kürenzer Straße am Hauptbahnhof Trier.



Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung stieß der Beschuldigte seinen flüchtig Bekannten mit einem Messer in die linke Schulter und lief vom Tatort zu Fuß in Richtung Alleencenter weg. Der Geschädigte erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen.



Die Polizei Trier fahndete sofort nach dem Beschuldigten und nahm ihn später im Bereich der Treveris-Passage fest. Gegen den Mann wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.