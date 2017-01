Feuer: Küche am Trierer Petrisberg durch Brand zerstört

Foto: Agentur Siko

(Trier) Bei einem Küchenbrand in einem Haus in der Werner-Becker-Straße in Trier-Kürenz ist am späten Freitagabend offenbar ein Schaden von geschätzt 20.000 Euro entstanden, wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr auf Volksfreund-Anfrage mitteilte.