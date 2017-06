Feuer in Trierer Wohnhauskeller - Aachener Straße während Löscharbeiten gesperrt

Foto: Florian Blaes

(Trier) In der Aachener Straße in Trier hat es laut Feuerwehr am Pfingstmontag gegen 19.30 Uhr in einem Wohnhauskeller gebrannt. In mehreren Wohnungen war so dichter Rauch, dass die Bewohner diese verlassen mussten. Die Straße blieb während des Einsatzes gesperrt.