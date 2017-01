Feuer in der Kyllstraße in Trier-Ehrang - Keine Angaben zu Verletzten

Foto: Frank Goebel

(Trier) Nach ersten Informationen ist in der Kyllstraße in Trier-Ehrang in einem Imbiss ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Brand zu löschen. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt.