Die Brandmeldung kam am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr. Die Feuerwehr rückte zum IATower an der Zurmainerstraße in Trier aus.



Die Wehrleute gingen gleich auf Erkundung und bemerkten eine Rauchentwicklung in der Küche des Hotels. Die Ursache war Essen, das im Backofen verbrannt war. Die Lage war schnell unter Kontrolle. Die Küche sei mithilfe eines Überdruckbelüfters rauchfrei geblasen worden. Verletzt wurde niemand.



Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Wache eins und zwei.