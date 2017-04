Feuerwehr und Polizei retten Entenfamilie an der Zurmaiener Straße in Trier

Eine Entenmutter mit ihren sechs Küken war in der Nacht von der Mosel über die Zurmaiener Straße bis in einen Garten gewandert. Besorgte Anwohner, die befürchteten, dass die Vogelfamilie überfahren werden könnte, setzten einen Notruf ab.



Eine Zivilstreife der Polizei Trier und die Tierrettungseinheit der Berufsfeuerwehr Trier schritten zur Tat. Mit einem Kescher und viel Geduld wurden die sechs Jungtiere eingefangen und in eine Transportbox verfrachtet. Ein Küken lief davon, wurde aber von einem aufmerksamen Passanten eingefangen.



Die Entenmutter flog während des Einsatzes mehrmals davon, kam aber jedes Mal wieder zu ihrem rufenden Nachwuchs zurück. In der Transportbox wurden die Küken dann zurück an die Mosel gebracht. Die Entenmutter folgte zu Fuß. Die Polizei sicherte den Straßenabschnitt ab.



Zu einer Schrecksekunde kam es, als die Mutter an der Unterführung der Zurmaiener Straße falsch abbog und über den Grünstreifen direkt auf die Straße lief. Erschrocken flog sie davon und tauchte erst später am Moselufer wieder auf, wo Polizei und Feuerwehr gemeinsam mit den Küken auf sie wartete.



Nach insgesamt eineinhalb Stunden Einsatz war die Familie sicher wieder vereint und schwamm gemeinsam auf den Fluss hinaus.