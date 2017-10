Feuerwehreinsatz am Trierer Moselufer wegen Gasgeruch (Update)

Nach Angaben der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Trier war gegen 19.23 Uhr Alarm gegeben worden, weil am Johanniterufer Gasgeruch wahrgenommen.



Einsatzbedingt kam es im Bereich zu starken Verkehrsbehinderungen, so die Feuerwehr in einer zweiten Mitteilung. Denn sowohl die Karl-Marx-Straße, als auch die Kaiserstraße zwischen Lorenz-Kellner-Straße und Moselufer wurden voll gesperrt, ebenso der Bereich des Johanniterufer zwischen der Kreuzung und Höhe Mutterhaus in Fahrtrichtung Stadion. In Gegenrichtung Konz blieb die Straße frei.



Kurz vor 21 Uhr dann die Entwarnung: Tatsächlich hatten ersten Infos zufolge nasse Blätter in einem Gully gelegen. "Faulgase aufgrund der Witterung in der Kanalisation haben den Geruch hervorgerufen", erklärt Einsatzleiter Thomas Reinholz von der Berufsfeuerwehr. Die Feuerwehr spülte die Kanalisation sauber, die Polizei gab kurz darauf den Bereich wieder frei. Zu Evakuierungen umliegender Gebäude - unter anderem ein Hotel gegenüber der Römerbrücke - kam es nicht.