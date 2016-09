Forscherspaß trotz schlechtem Wetter: City Campus trifft Illuminale

Ein besonders schönes Licht vermisst man heute am wolkenverhangenen Himmel in Trier: Die Sonne. Trotzdem wird ein Teil der Stadt am heutigen Abend in den schönsten Lichtern erstrahlen.Nass werden muss dabei keiner. So können die Besucher im Humboldt-Gymnasium beim Genetik-Quiz im Stil von "Wer wird Millionär?" gewinnen oder sich im Foyer verschiedene Fotoausstellungen ansehen. Im Rathaus, im Raum Steipe, finden ab 18:25 Uhr eine Reihe interessanter Vorträge statt - darunter "Wein und Bier erfreuen das Herz - Bierherstellung im Alten Mesopotamien" oder "Oh, wie schön ist Kanada". In der nahe gelegenen St.-Antonius-Kirche warten selbst gebastelte Lampions und Leuchtinstallationen.Gegen Abend soll der Regen nachlassen, so vermeldet es der deutsche Wetterdienst.Ein Überblick über das gesamte Programm gibt es hier.