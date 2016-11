Die Stadt Trier hat am Donnerstag um 11 Uhr den Preisträger des Oswald von Nell-Breuning-Preises 2017 bekanntgegeben. In diesem wird Franz Müntefering mit der Auszeichnung geehrt.



Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre in Erinnerung an das Lebenswerk des Trierer Jesuitenpaters und Sozialethikers Nell-Breuning (1890-1991) verliehen.



Zu den bisherigen Preisträgern gehören die Politiker-Brüder Hans-Jochen (SPD) und Bernhard Vogel (CDU), der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) und der CDU-Sozialpolitiker Heiner Geißler. Der Preis soll im März 2017 verliehen werden.