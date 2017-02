Freier Chefsessel - Wer wird Triers neuer Kulturdezernent?

Trier "Ich will", hat bislang nur CDU-Stadtrat Thomas Albrecht öffentlich erklärt. Eingereicht hat er seine Bewerbung als Kulturdezernent bei Oberbürgermeister Leibe allerdings noch nicht. "Das hat ja auch noch Zeit", erklärte Albrecht gestern auf TV-Nachfrage. Dass seine Unterlagen noch nicht im Rathaus vorliegen, liege schlicht daran, dass er diese noch nicht fertig zusammengestellt habe. "Schließlich macht man so was ja auch nicht alle Tage - mit dem ein oder anderen Papier bin ich da durchaus noch beschäftigt", sagt der Oberstaatsanwalt.



Jemand anderes war da schneller - allerdings auch nur einer: "Eine einzige Bewerbung habe ich bislang auf dem Tisch", sagte Oberbürgermeister Leibe am Donnerstag dem TV. Ob Frau oder Mann, ob aus Trier oder von woanders, und auch andere Einzelheiten zu dem potenziellen Kandidaten könne und dürfe er aus Gründen des Datenschutzes nicht verraten. Aber: "Ich hatte schon damit gerechnet, dass es auch bis zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Bewerbungen sein würden", sagt Leibe. Tatsächlich hatten sich im Vorfeld der Wahl des Trierer Baudezernenten Ende 2014 mehr als 20 Kandidaten gemeldet.



Aber die Bewerbungsfrist um den Job des Kulturdezernenten läuft ja auch noch bis Donnerstag, 9. Februar.

Alle Anschreiben und Lebensläufe, die bis dahin im Rathaus eingegangen sind, fasst die Stadtverwaltung zu Kurzversionen zusammen, die sie dann in einer Übersicht den Stadtratsfraktionen zukommen lässt. Wollen die Fraktionen mehr über die einzelnen Kandidaten wissen, können sie die kompletten Bewerbungsunterlagen einsehen.



Das weitere Verfahren soll so laufen: Die Fraktionen tauschen sich über die Bewerberlage aus und geben der Stadtverwaltung Rückmeldung, wer zu Vorstellungsgesprächen eingeladen wird. Vorgesehen für den großen Sprechtag ist Samstag, 4. März.

Die Stadtverwaltung erstellt dafür sogenannte "Laufzettel": Auf diesen ist verzeichnet, um wie viel Uhr die einzelnen Kandidaten bei welcher Fraktion vorstellig werden. Anschließend entscheidet jede der sieben im Stadtrat vertretenen Parteien und der politische Verein UBT, welchen Kandidaten sie bei der Wahl am 8. März unterstützen will.



So weit die Theorie.

Rainer Marz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, hatte bei der Mitgliederversammlung seiner Partei am Montag tiefere Einblicke in die Praxis gewährt - insbesondere zu den Absprachen mit dem Bündnispartner CDU: "Vereinbart ist, dass die Grünen bei der Besetzung der Leitung des Kulturdezernats abwarten, welchen Kandidaten die CDU vorschlägt. Anschließend entscheiden wir, ob wir da mitgehen oder unser Veto einlegen", sagte Marz. Dass die Grünen unabhängig von der CDU einen eigenen Kandidaten nominieren, ist im schwarz-grünen Bündnis nicht vorgesehen.

Im Gegenzug sollen die Grünen bei der Neubesetzung der Leitung des Dezernats II das Vorschlagsrecht haben (der TV berichtete). Überstimmen dürfen sich die Bündnispartner - laut Absprache - bei der Dezernentenwahl nicht.



Hinter wen sich die CDU bei der Kulturdezernentenwahl stellen werde, sei allerdings ohnehin noch völlig offen, betonte CDU-Chef Udo Köhler auch am Donnerstag wieder gegenüber dem TV. Die CDU sei - außer mit Thomas Albrecht - mit etwa einer Handvoll potenzieller Bewerber im Gespräch. "Wir entscheiden uns erst, wenn alle Bewerber feststehen", sagte Köhler.



Dass das nicht besonders viele werden könnten, befürchtet SPD-Chef Sven Teuber: "Wir hatten zwar Sondierungsgespräche mit mehreren wirklich guten Leuten - mit SPD-Parteibuch und ohne." Aber nach der klaren Ansage von CDU und Grünen, mit ihrer Mehrheit im Stadtrat ihren Kandidaten durchzusetzen, hätten diese abgewunken. "Wer hat schon Lust, sich in ein aussichtsloses Auswahlverfahren zu begeben?", fragt Teuber.

Dabei war die SPD - damals zusammen mit Grünen und FDP im Stadtrat zum Mehrheitsbündnis vereint - bei der Besetzung der Leitung des Kulturdezernats und des Sozialdezernats nicht großartig anders verfahren: Die Ampelkoalition hatte Thomas Egger (damals FDP, später zur SPD gewechselt) und Angelika Birk (Grüne) gegen die CDU - immerhin damals und heute größte Fraktion im Rat - durchgesetzt.