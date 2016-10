Gartenhausbrand in Heiligkreuz löst Großeinsatz der Feuerwehr aus (Video)

Die Feuerwehr Trier musste am Freitagabend zu einem Großeinsatz in Heiligkreuz ausrücken. Besucher der Kleingartenanlage „Unterm Wolfsberg“ hatten gegen 21.55 Uhr das in Flammen stehende Gartenhaus gemeldet.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus bereits im Vollbrand, zudem gestaltete sich die Anfahrt als schwierig, da das Haus abseits einer befahrbaren Straße steht. Die insgesamt 22 Feuerwehrmänner konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen und mit den Nachlöscharbeiten beginnen. Zunächst war unklar, ob sich noch Gasflaschen in dem Gartenhaus befinden. Gegen Mitternacht konnte die feuerwehr ihren Einsatz beenden.



Die Flammen haben das Gartenhaus sowie die angrenzende Terasse und ein Lager vollständig zerstört. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.



Der Kriminaldienst hat bereits Ermittlungen eingeleutet. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.



Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr der Wache I und II, der Löschzug Stadtmitte, ein Rettungswagen und die Polizei sowie Kriminalpolizei.