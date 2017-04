Gartenhausbrand in Trier-Zewen löst Feuerwehreinsatz aus

Foto: Frank Goebel

(Trier) Erneut ist es zu einem Gartenhausbrand in Trier gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr war gegen 19.47 Uhr das Feuer in der Gutenbergstraße in Trier-Zewen gemeldet worden, woraufhin der Löschzug ausrückte.