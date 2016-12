Gasgeruch auf dem Trier Weihnachtsmarkt: Feuerwehr gibt Entwarnung

Gasgeruch im Umfeld einer der Buden auf dem Trierer Weihnachtsmarkt hatte ein Passant am Mittwoch gegen 11 Uhr der Trierer Feuerwehr gemeldet. Diese rückte mit einem kompletten Löschzug, drei Fahrzeugen plus Rettungswagen, an. Mit spezieller Messtechnik wurde nach dem vermeintlichen Gasaustritt geforscht. "Wir konnten allerdings nichts feststellen", erklärte Feuerwehreinsatzleiter Jürgen Backes im Gespräch mit dem TV.



In mehreren Buden des Markts würden kleinere Gasöfen betrieben. "Eventuell stammte der Geruch daraus, wir haben allerdings nichts ungewöhnliches feststellen können", sagte Backes. Auch die Polizei war angerückt - offenbar auch unter dem Eindruck der Ereignisse auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Kurz vor 12 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei wieder ab, der Löschzug der Feuerwehr fuhr dabei über Hauptmarkt und Simeonstraße, was für viel Aufsehen bei den Passanten sorgte. Woc