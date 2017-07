Gefahrgutlaster bei Trier verunglückt - Autobahn 64 komplett gesperrt (Update)

Bitte A 64 weiträumig umfahren. Anweisungen der Polizei folgen und von Unfallstelle fern halten. Leicht entflammbare Pestizide ausgelaufen. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) 4. Juli 2017

Achtung Unfall. A 64 zwischen Grenze

Luxemburg und AS Trier in beiden Rtg. Vollsperrung nach LKW-Unfall mit Gefahrgut. #PolizeiTrier — Polizei Trier (@PolizeiTrier) 4. Juli 2017

Wie die Trierer Polizei am Abend auf Anfrage von volksfreund.de mitteilte, ist die Autobahn zwischen Trier und Luxemburg momentan komplett gesperrt.Nach ersten Informationen kam es gegen 20.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Sattelschleppern, die von Luxemburg aus in Richtung Trier unterwegs waren. Einer der LKW hat nach Polizeiinformationen ein bisher unbekanntes, leicht entflammbares Pestizid geladen, das teilweise ausgelaufen sei - wieviel wisse man noch nicht, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort, darunter auch Gefahrstoffzüge.Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren. Wer in der Nähe ist, sollte Fenster und Türen schließen, Autofahrer sollten die Lüftung abstellen und keine brennenden Gegenstände wegwerfen, hieß es im Verkehrsfunk.Nach TV-Informationen wurden beide LKW-Fahrer verletzt, davon einer wahrscheinlich schwer. Die Autobahn ist in beiden Fahrtrichtungen zwischen Sauertalbrücke und Anschlussstelle Trier komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich zurück bis zum Grenzübergang.Weitere Informationen folgen. j.e.