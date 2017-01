Generalmusikdirektor-Kandidaten dirigieren öffentlich am Theater Trier

Lancelot Fuhry, seit 2013 1. Kapellmeister und stellvertretender GMD am Theater Augsburg, wird am 24. Januar den Dirigentenstab in die Hand nehmen.



Termine fur die Vorstellungsdirigate der 2. Runde ("Hansel und Gretel") Hansel & Gretel-Vorstellungen



Sonntag 22.01.2017 - 19:30 Daniel Carter

Dienstag 24.01.2017 - 19:30 Lancelot Fuhry

Sonntag 12.02.2017 - 16:00 Jochem Hochstenbach

Mittwoch 01.03.2017 - 19:30 Roman Brogli-Sacher

Jeder Kandidat dirigiert eine öffentliche Vorstellung der Märchenoper von Hänsel und Gretel am Trierer Theater. Den Auftakt macht am Sonntagabend Daniel Carter, ein gebürtiger Australier, derzeit Kapellmeister am Theater Freiburg.Die übrigen Bewerber folgen bis März. Der jetzige Generalmusikdirektor hatte erklärt, dass er seinen Vertrag am Theater Trier nicht über die aktuelle Spielzeit hinaus verlängern will.