Grillkohle qualmt im Blumenbeet: Feuerwehreinsatz in Trier-Ehrang

Foto: Roland Morgen

(Trier) Weil es auf einem Balkon qualmte, musste am späten Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr die Feuerwehr in die August-Antz-Straße in Trier ausrücken. Ein Anrufer hatte den Rauch im zweiten Obergeschoss des Hauses Elisabeth gemeldet.