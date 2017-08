Großartiger Start des Olewiger Weinfests am Freitag

,,Das war wirklich sehr, sehr gut", sagt Monika Reinsch, die Geschäftsführerin der Olewiger Winzervereinigung. Es ist ihr erstes Weinfest in diesem Amt. ,,Wir haben ein sehr junges und offensichtlich hervorragend gelauntes Publikum." Ab 23 Uhr, dem Startpunkt des Feuerwerks, bis in die frühen Morgenstunden herrschte enormer Andrang auf der Festmeile. Die Polizei berichtet von etwa 5000 Festbesuchern. ,,Es blieb dabei meistens sehr ruhig und friedlich", betont Reinsch. Das Fest geht am heutigen Samstag sowie am Sonntag und Montag mit voller Kraft weiter.Die Veranstaltung verlief laut Polizei äußerst friedlich, es sei lediglich zu einer einfachen Körperverletzung gekommen, als sich ein 29-jähriger Mann aus Trier bei der Absperrung zum Zeitraum des Feuerwerkes einer Personalienfeststellung widersetzte, die Beamten beleidigte einen Beamten angriff. Der alkoholisierte Mann sowie ein Polizeibeamter wurden hierbei leicht verletzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Insgesamt kontrollierte die Polizei zwei Personen und sprach einen Platzverweis aus.