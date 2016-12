Großeinsatz der Polizei in Trier: Stundenlange Fahndung nach einem Verdächtigen  30 Jähriger wird am Abend im Alleencenter gestellt

Hat ein Mann in einem Trierer Parkhaus um sich geschossen? Und ist er anschließend in Richtung Innenstadt mit einer Waffe im Hosenbund geflüchtet? Waren es echte Schüsse oder nur irgendwelche „Knallgeräusche“? Diese Fragen beschäftigen am Mittwoch ein großes Polizeiaufgebot in der Trierer City – und sie sind das Gesprächsthema in der Stadt. Auflösung gibt es erst am Abend, als die Polizei tatsächlich einen 30-Jährigen aus dem Raum Trier in einem Elektronikmarkt in der Ostallee festnehmen kann. Er ist bewaffnet, allerdings nach ersten Erkenntnissen offenbar nicht mit einer scharfen Waffe, sondern wohl einer sehr echt aussehenden Schreckschusspistole.



Zeugen haben zuvor die Polizei informiert, die seit dem Vormittag in der Trierer City unter Hochdruck nach dem Mann fahndet. Ihnen ist die Waffe aufgefallen, die er am Hosenbund trägt, als seine Jacke hochrutscht. Der Kaufhausdetektiv im Alleencenter informiert die Polizei. Die Fahnder rücken in Zivil an, umkreisen den Mann und nehmen ihn widerstandslos fest. Die Beschreibung und die Waffe am Hosenbund passen auf die Person, nach der ein Großaufgebot der Polizei zu diesem Zeitpunkt seit etwa acht Stunden fahndet.



Begonnen hat der Einsatz mit einem Zeugenhinweis, der um kurz nach 10 Uhr bei der Polizei eingeht. Ein Mann hat am Kaufhofparkhaus im Margarethengässchen von der gegenüberliegenden Straßenseite aus drei Schüsse gehört und einen Unbekannten beobachtet, der mit Waffe am Hosenbund in Richtung Porta Nigra gelaufen sein soll. Die Polizei hält die Schilderungen für glaubwürdig, rückt mit einem großen Aufgebot aus und sperrt das Parkhaus ab. Der Unbekannte ist offenbar von mindestens einer weiteren Zeugin beobachtet worden. Die Polizei gibt eine detaillierte Personenbeschreibung an die Medien, beschreibt seine Größe, seine Frisur, sogar Details der Kleidung, die er tragen soll und bittet die Trierer um äußerste Vorsicht.



Suchhunde im Einsatz



Während sich draußen vor dem Parkhaus Schaulustige versammeln, verteilen sich Polizeibeamte auf den Etagen des Parkhauses, überprüfen Toiletten, Gänge, Treppenhäuser und Aufzüge. Mit fünf Sprengstoffhunden durchsucht die Polizei das Parkhaus. Nicht, weil eine Bombe oder ähnliches vermutet wird, sondern weil die Hunde auch Rückstände riechen können, die bei der Abgabe von Schüssen entstehen.



Kurz nach 13 Uhr ist die Spurensicherung abgeschlossen – ohne neue Hinweise erbracht zu haben. „Der Geruchssinn der Hunde ist zuverlässig, aber dass sie nicht angeschlagen haben, heißt nicht zwangsläufig, dass es keinen Schuss gegeben hat. Je nach Schusswaffe können sich die Gerüche schnell verflüchtigen in einem so offenen Gebäude wie einem Parkhaus“, erklärt Polizeipressesprecher Uwe Konz. Gegen 13.25 Uhr gibt die Polizei das Parkhaus wieder frei, Dutzende Wartende strömen zu ihren Autos.



In der Innenstadt läuft der Polizeieinsatz weiter. In den Straßen patrouillieren Streifen, teilweise haben die Beamten Maschinengewehre umgehängt.



Derweil gehen immer mehr Hinweise aus der Bevölkerung ein, denen die Polizei prompt nachgeht. Mehrmals starten Polizeiautos mit Martinshorn und Blaulicht. Zwei Polizisten rennen plötzlich Richtung Hauptmarkt. „Insgesamt gehen wir von einer unbestimmten, aber keiner akuten Gefahrenlage aus“, sagt Polizeisprecher Konz. Es sei daher auch nicht notwendig, „weitere Bereiche des öffentlichen Lebens einzuschränken“ – etwa den Weihnachtsmarkt zu räumen oder die Schulen aufzufordern, die Kinder nicht aus den Gebäuden zu lassen. Das hat das Auguste-Viktoria-Gymnasium am Mittag zunächst aus Sicherheitsgründen so gemacht.



Mehrere Dutzend Hinweise aus der Bevölkerung gehen bis zum späten Nachmittag bei der Polizei ein. Die Beamten arbeiten sie nach und nach ab, patrouillieren weiter in der City – bis zwischen 17 und 18 Uhr der entscheidende Hinweis aus dem Alleencenter kommt.



Warum der festgenommene 30-Jährige die Schreckschusswaffe mit sich herumtrug, was er damit bezweckte, dazu kann Polizeisprecher Uwe Konz am Abend noch nichts sagen, die Vernehmungen laufen zu diesem Zeitpunkt noch. Ob und warum der Mann womöglich geschossen hat, ist bis dahin ebenfalls unklar. Die Staatsanwaltschaft werde am Donnerstag prüfen, ob der 30-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werde, sagt Uwe Konz – sichtlich erleichtert, dass der Großeinsatz glimpflich ausgegangen ist.

