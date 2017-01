Großeinsatz der Trierer Feuerwehr: Papierballen in Flammen

(Trier) Papierballen stehen in einem Entsorgungsbetrieb in der Trierer Metternichstraße in Flammen.Fünf Löschzüge sind im Einsatz, der wahrscheinlich noch einige Stunden dauern wird.