Gründerin der Trierer Tafel im Alter von 92 Jahren gestorben

Wenn es darum ging, Supermärkte oder andere Sponsoren von ihrem Herzensprojekt zu überzeugen, war Anni Becker mit Feuereifer dabei. "Dann konnte sie niemand von ihrem Weg abbringen. Gleichzeitig war sie eine sehr liebenswürdige Person - diese beiden Charakterzüge haben sie ausgemacht", sagt SKF-Geschäftsführerin Regina Bergmann.Früher selbst beim SKF angestellt, organisierte Anni Becker seit der Gründung im Oktober 2001 die Trierer Tafel, bei der 70 bis 90 ehrenamtliche Helfer pro Woche aktiv sind. Bis vor zwei Jahren sortierte Anni Becker selbst an fünf Tagen die Woche gespendetes Obst, Gemüse, Brot und andere Lebensmittel. Danach musste sie aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. "Aber noch bis Mitte September war sie regelmäßig freitags bei der Essensausgabe dabei", berichtet ihre Tochter Jutta Steffes.Für ihr großes soziales Engagement erhielt Anni Becker 2001 die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz, 2006 den Ehrenbrief der Stadt Trier und 2012 schließlich die Verdienstmedaille des Landes. Bis wenige Wochen vor ihrem Tod am Dienstag, 11. Oktober, nahm die 92-Jährige, die am 15. Dezember Geburtstag gefeiert hätte, aktiv und gesund am Leben teil.Dem Volksfreund erzählte sie anlässlich eines Porträts zu ihrem 90. Geburtstag, dass sie einmal gefragt worden sei, was sie auf eine einsame Insel mitnehmen würde. "Viele Menschen, denn ich kann nicht lange alleine sein", lautete ihre Antwort.Anni Becker hinterlässt zwei Töchter, drei Enkelsöhne, einen Urenkel und drei Urenkelinnen. wocStatt Grabschmuck hat Anni Becker verfügt, in ihrem Namen um Spenden für die Trierer Tafel zu bitten, IBAN: DE96585501300000414391, Kennwort: Anni Becker.