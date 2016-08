Guildo Horn will am Sonntagabend mit seinen Trierer Einkäufen "Promi Shopping Queen" werden

Als Anfang August 2015 in der Trierer Neustraße ein pinker Bus mit getönten Scheiben parkt, ist die Aufregung groß. Denn die Aufkleber darauf verraten, dass das Fahrzeug zur Fernsehsendung Promi Shopping Queen gehört.Der Fahrgast: Guildo Horn, Schlagersänger und gebürtiger Trierer. Die Mission: in vier Stunden für 500 Euro ein Outfit samt Haarstyling zu einem vorgegebenen Motto zusammenstellen. Das Ziel: von den drei prominenten Konkurrenten und Moderator und Modedesigner Guido Maria Kretschmer möglichst viele Punkte bekommen.Mit Guildo Horn, der mittlerweile in der Nähe von Köln lebt, kämpfen Schauspielerin Tanja Wenzel, Sängerin Kate Hall und Schauspielerin Anna Thalbach um die Shopping-Queen-Krone. Das Motto dieser Sendung lautet „Punks not dead“. Die Aufzeichnung wird am 28. August ab 20:15 Uhr auf Vox zu sehen sein.Guildo, der mit bürgerlichem Namen Horst Köhler heißt, muss sich dabei mit seinen Trierer Einkäufen vor der Jury, also den drei prominenten Kandidatinnen, auf einem Laufsteg präsentieren. Die bewerten dann, wie der 52-Jährige das Motto umgesetzt hat – von 0 bis 10 Punkten ist alles drin. Beim großen Finale gibt auch Designer Kretschmer sein Urteil ab; der Gewinner darf das Preisgeld von 3000 Euro für einen guten Zweck seiner Wahl spenden.