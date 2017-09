Gute Nachricht für Trier-West: Luxemburger Straße kann saniert werden

Gute Laune an der neuen Kyllbrücke in Trier-Ehrang. Innenminister Roger Lewentz (Fünfter von rechts) hat zwei Förderbescheide des Landes an Oberbürgermeister Wolfram Leibe übergeben. Insgesamt 1,8 Millionen Euro stellen Land und Bund für Ehrang und Trier-West zur Verfügung. Foto: Rainer Neubert

(Trier-West/Ehrang) Die Luxemburger Straße in Trier-West ist eine der schlimmsten Rumpelstrecken in Trier. Nun ist der lange ersehnte Förderbescheid vom Land eingetroffen. Innenminister Roger Lewentz hat ihn bei einem Blitzbesuch am späten Freitagnachmittag in Ehrang an Oberbürgermeister Wolfram Leibe überreicht. Geld gibt es auch für das Programm Soziale Stadt in Trier-Ehrang.