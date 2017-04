Die provisorische Aulbrücke im Trierer Süden hatte eine Reparatur der Fahrbahndecke bitter nötig. Deshalb ist die Konstruktion für einige Tage gesperrt worden. Ursprünglich sollte die Strecke am Freitag wieder geöffnet werden. Offensichtlich ist es schneller als erwartet gegangen. Auf Anfrage hat die Stadtverwaltung Trier am mitgeteilt, dass die Aulbrücke bereits am Mittwochnachmittag wieder befahrbar sein soll.