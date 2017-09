Handball: Trierer Miezen treffen im Pokal auf Herrenberg

Am 7. oder 8. Oktober spielen die Miezen in der Arena gegen den Zweitliga-Konkurrenten H2KU Herrenberg.



Die Schwaben hatten in der Vorsaison nur die Liga gehalten, weil sowohl Erstligist Leipzig als auch Erstliga-Absteiger Celle Insolvenz anmelden mussten. „Das ist eine machbare Aufgabe, ein Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe, aber mit dem Heimvorteil ist unser Ziel natürlich das Weiterkommen“, sagt MJC-Trainer Andy Palm. Da auch alle Erstligisten im Topf waren, hätte es die Miezen wahrlich schlimmer treffen können.



Zuletzt hatten die Miezen 2013 das Pokal-Achtelfinale erreicht. Für Palm ist der Wettbewerb „ideal, um kurzfristig Erfolge einzufahren, auch wenn wir es vielleicht nicht bis zum Finalturnier schaffen“. In der ersten DHB-Pokalrunde hatte sich Trier am vergangenen Sonntag glücklich mit 34:33 nach Verlängerung beim Drittligisten TuS Lintfort durchgesetzt.