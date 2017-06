Handgreiflichkeiten während U-19-Fußballspiels in Trier

Polizei (Symbolfoto) Foto: Stephan Jansen (dpa)

(Trier) Am Rande des U-19-Aufsstiegsspiels des SV Eintracht Trier gegen den SV Wehen Wiesbaden an Sonntag im Trierer Moselstadion musste die Polizei eine handgreifliche Auseinandersetzung stoppen. Dies meldet die Polizei Trier. Ein schnelles Eingreifen der Polizisten verhinderte dabei größere Aufruhr. In der Mitte der ersten Halbzeit waren mehrere Personen aus beiden Fanlagern am Rande des Spielfelds aneinandergeraten.