Handtauschenraub abgewehrt: Radfahrerin in Trier verletzt sich

Vermeintlich leichte Beute sah ein unbekannter Mann in einer lose im Lenkerkorb einer Radfahrerin liegenden Handtasche in der Nacht zum Sonntag, 4. Dezember. Die Radfahrerin befuhr zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr morgens die Unterführung bei den Trierer Kaiserthermen. In Höhe der dort gelegenen Schule überholte ein unbekannter Radfahrer die Frau und griff nach ihrer Handtasche. Dies teilte die Polizei Trier mit.



Mit der Gegenwehr der Frau hatte der Täter wohl nicht gerechnet und ließ von der Beute ab.

Die Radfahrerin stürzte jedoch und musste im Krankenhaus behandelt werden.



Bei dem Täter dürfte es sich nach Polizeiangaben um einen Mann handeln, der möglicherweise mit einem Mountainbike unterwegs war und dünne Läuferhandschuhe getragen haben könnte. Er war bekleidet mit einer Jacke.



Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 0651/97790.