Handy am Ohr, Gurtpflicht missachtet: Polizei kontrolliert Rad- und Autofahrer in Trier

Die Polizei Trier hat am sogenannten Trier-Tag am 14. Oktober zwischen 7.20 Uhr und 9.20 Uhr Radfahrkontrollen, insbesondere im Hinblick auf verbotswidriges Befahren der Gehwege im Bereich der Bahnhofzufahrten/Alleencenter, In der Reichsabtei und in der Schöndorfer Straße durchgeführt. Insgesamt waren Radfahrer 13 Mal verbotswidrig auf Gehwegen unterwegs. Zwei Radfahrer erhielten Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt.



Am Verteilerkreis Nord wurden in der Zeit von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr insgesamt acht Autofahrer wegen Nichtbeachtung des dortigen STOP-Schildes verwarnt. Zudem wurden noch zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet.



Trier-Tag findet wöchentlich an wechselnden Tagen im gesamten Stadtgebiet zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrsmoral und an anerkannten Unfallhäufungspunkten statt.