Haushalt-Marathon im Trierer Rathausaal (Aktualisierung)

9 Uhr: Alles ist vorbereitet. Der Saal füllt sich langsam mit den Mitgliedern des Stadtrats und den Experten der Verwaltung. Gleich beginnt die erste von zwei ganztägigen Beratungen über den Doppelhaushalt 2017/2018. Die Diskussion ist öffentlich und kann erstmals von Bürgern begleitet werden. Los geht es mit einer Einführung für alle in das kommunale Haushaltsrecht.



10 Uhr: Jörg Jansen, Abteilungsleiter für den Bereich Finanzen bei der Statdtverwaltung, versucht, das komplexe Thema Haushat greifbar zu machen. Was sind freiwillige Leistungen? Warum wir der Immobilienbesitz der Stadt zur finanziellen Last? Wie umfassend die Unterlagen sind, über die heute und Morgen beraten wird, zeigt ein Blick auf die Zusammenfassung der geplanten Investitionen über 500 000 Euro. Alleine das sind mehr als 100 Seiten.



11 Uhr: Insgesamt sind im Entwurf für den Doppelhaushalt Investitionen von 140 Millionen Euro enthalten. Nach Ansage von Oberbürgermeister soll im Rahmen der Haushaltsberatungen deutlich abgespeckt werden. Einer der größten Bereiche ist das Thema Soziales. Die größten Kostenblöcke bei den Investitionen sind der gesetzlich vorgeschriebene Ausbau des Angebots von Kindertagesstätten. Sozialdezernentin Angelika Birk: "Der Bedarf wächst schneller als wir bauen können." Aktuell werden etwa 750 zusätzliche Kita-Plätze benötigt.



Weiterer großer Investitionsbereich ist die Sanierung städtischer Wohnungen (Schwerpunkte Gneisenaubering Trier-West und Mariahof). Noch nicht kalkulierbar seien zusätzliche Kosten, die durch Bundesgesetze entstehen würden, zum Beispiel in den Bereichen Unterhaltsvorschuss, Pflege und Teilhabe.



Eine längere Diskussion widmet sich dem Thema Controlling, der unter anderem im Jugendamt unter neuer Führng umgesetzt werden soll. Oberbürgermeister Wolfram Leibe verspricht Informationen zu einem konkreten Projektplan, wie in allen Bereichen der Verwaltung Kosten und Nutzen in Zukunft besser überprüft werden sollen.







Fortsetzung folgt