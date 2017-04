Heimwerker beschädigt Gasleitung in Trier: Bewohner müssen Haus in der Nacht verlassen

Foto: Roland Morgen

(Trier) Nach einer missglückten Heimwerker-Aktion haben Bewohner mitten in der Nacht ein Mehrfamilienhauses in der Trierer Güterstraße verlassen müssen. Einer von ihnen bemerkte in der Nacht zum Donnerstag ein verdächtiges Zisch-Geräusch und schlug Alarm, wie die Feuerwehr mitteilte.