Helmut Kohl? Nein, Nagaoka! Trier streitet um die Metzer Allee

Johann Aubart, Mitbegründer und seit 2005 auch Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft (DJG) Trier, ist ganz offensichtlich mächtig sauer. „Wir fühlen uns veralbert und regelrecht sabotiert.“ Aubart sieht den Plan seiner Gesellschaft in ernster Gefahr: die Umbenennung des südlichen Teils der Metzer Allee im Stadtteil Heiligkreuz in Nagaoka-Allee. Die japanische Stadt Nagaoka ist seit Juni 2006 Partnerstadt von Trier.



Die DJG habe diese Idee einer Umbenennung schon 2016 und damit zeitlich klar vor der regionalen CDU präsentiert, die aus der Metzer Allee eine Helmut-Kohl-Allee machen will. Diese Idee präsentierten die Christdemokraten vor wenigen Tagen (der TV berichtete am 28. September).



Doch schon im November 2016 hatte Aubart Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) persönlich angeschrieben. „Die Partnerschaft mit Nagaoka besteht seit nunmehr zehn Jahren. Die Benennung einer Trierer Straße aus Anlass des Jubiläums würde die Bedeutung der Partnerschaft deutlich unterstreichen.“ Die Wahl der DJG sei auf die südliche Metzer Allee gefallen, da dieser Teil nicht bewohnt sei. „Für diesen Straßenabschnitt existieren nach dem Ergebnis unserer Überprüfung keine Wohn- oder Geschäftsadressen.“



Doch nicht der Oberbürgermeister entscheidet über die Umbenennung von Straßen, sondern der Ortsbeirat (siehe Info). Die DJG trat an den Ortsbeirat Heiligkreuz und an Ortsvorsteher Theodor Wolber (CDU) heran. Wolber legte dem Ortsbeirat dann auch einen Antrag vor. Dieser drehte sich aber nicht mehr um die Umbenennung eines Teilstücks der Metzer Allee. Stattdessen sollte die Spitzmühle – sie windet sich vom Kreisel an den Kaiserthermen bis zum Übergang in die Metzer Allee – umbenannt werden. Der Ortsbeirat lehnte ab.



„Ich kann das erklären“, sagt Ortsvorsteher Wolber im Gespräch mit dem TV. „Ich habe mich vor der Abstimmung im Ortsbeirat von der Stadtverwaltung in der Sache beraten lassen. Dort sagte man mir, die Umbenennung der Metzer Allee werde sehr kritisch gesehen. Als Alternative wurde die Spitzmühle vorgeschlagen. Damit bin ich dann in den Ortsbeirat gegangen.“



Von der Spitzmühle will Johann Aubart nichts wissen. „Wir werden dem Ortsbeirat unseren ursprünglichen Antrag noch einmal vorlegen“, kündigt der Präsident der DJG an. Wolbers Antwort: „Wir werden mit Sicherheit darüber diskutieren.“ Aubart betont, die DJG beantragte keine komplette Umbenennung so wie die CDU (siehe Grafik). Nur der südliche Teil der Metzer Allee solle zur Nagaoka-Allee werden, der Rest bleibe unter dem gewohnten Namen bestehen. Schließlich sei auch Metz eine Trierer Partnerstadt.



Helmut Kohl oder Nagaoka? Michael Schmitz, Sprecher der Stadt Trier, sagt dazu: „Die Verwaltung steht der Umbenennung bestehender Straßennamen grundsätzlich eher kritisch gegenüber. Auch der Stadtrat hat beschlossen, dass es Umbenennungen von Straßen nur aus wirklich guten Gründen in Ausnahmefällen geben sollte.“



Dabei habe die Stadt mit Nagaoka kein Problem. „Grundsätzlich begrüßt die Stadt die Widmung einer neuen Straße zur Würdigung der Partnerschaft mit Nagaoka.“ Der zuständige Baudezernent ?Andreas Ludwig (CDU) habe Nagaoka und die chinesische Partnerstadt Xiamen in die Straßennamensvorschlagsliste der Verwaltung aufgenommen. Dennoch sieht Schmitz hier nur Chancen in künftigen Neubaugebieten und neuen Straßen. „Und auch dann wird der Ortsbeirat zuständig sein.“



Und Helmut Kohl? Er kommt sowieso frühestens 2019 als Namenspate für eine Trierer Straße in Frage – zwei Jahre nach seinem Ableben. Das gibt die Hauptsatzung vor. Die CDU hat dem Ortsbeirat bisher keinen Antrag vorgelegt.



Anlässlich der mit der Stadt Metz am 1957 geschlossenen Städtefreundschaft wurde 1958 der Straßenname Metzer Allee vom Stadtrat beschlossen. Die Metzer Allee beginnt im Kreuzungsbereich Spitzmühle/Bernhardstraße und endet an der Kreuzung mit der Straßburger Allee. Die Länge der Metzer Allee beträgt etwa 460 Meter. Von einer Umbenennung wären laut Mitteilung der Stadt drei Adressen betroffen, die dann geändert werden müssten.

Zuständig für die Umbenennung von Straßen im Stadtgebiet ist nach einer Änderung der Hauptsatzung seit dem 28. Juni 2017 nicht mehr der Stadtrat, sondern der jeweilige Ortsbeirat.



In diesem Grundsatzbeschluss heißt es unter anderem: Straßenumbenennungen sind nur dann durchzuführen, wenn dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Namen von Persönlichkeiten sollen erst mindestens zwei Jahre nach deren Ableben zur Benennung von Straßen verwendet werden.



Meinung

Eine Straße tut es auch

Von Jörg Pistorius



Die Benennung einer Straße ist eine ernste Sache. Die Stadt Trier sieht das ebenso und hat sich deshalb selbst ein klares Regelwerk gegeben. Eine Umbenennung der Metzer Allee verstößt gegen diese Regeln, da es keine „Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ gibt, die sie notwendig machen würden. Das wissen alle beteiligten Kommunalpolitiker auch genau, aber sie versuchen es trotzdem.



Weder die CDU noch die Deutsch-Japanische Gesellschaft wollen sich mit einem abgelegenen kleinen Sträßchen in einem Neubaugebiet begnügen. Sie wollen eine Allee, entweder für Helmut Kohl oder für Nagaoka. Das klappt nicht. Eine Straße tut es auch.