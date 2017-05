Heute in Trier: Straßensperrungen wegen Firmenlaufs

Dadurch kommt es zwischen 18.30 und 21 Uhr in folgenden Bereichen zu Verkehrsbehinderungen durch temporäre Sperrungen: Herzogenbuscher-, Paulin- und Simeonstraße, Hauptmarkt, Sternstraße, Domfreihof, Wind-, Dewora-, und Kochstraße, Theodor-Heuss-Allee sowie Christoph-, Petrus- und Alkuinstraße.In der Simeonstraße ist zwischen Porta und Hauptmarkt bis etwa 21 Uhr der Lieferverkehr nicht oder nur eingeschränkt möglich. Die Einbahnstraße in der Rindertanzstraße zwischen Ab- und Zufahrt in die Christophstraße ist zeitweise aufgehoben. Vom Verteilerkreis zum Zentrum gilt eine Umleitung über Park-, Franz-Georg- und Schöndorfer Straße. Weitere temporäre Sperrungen sind ausgeschildert.Informationen zu den Umleitungen der Linienbusse gibt es im Internet unter www.swt.de Weitere Informationen zum Firmenlauf finden Sie unter www.trierer-firmenlauf.de und www.volksfreund.de/laufen