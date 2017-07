Hilfsbereitschaft mit Faustschlägen belohnt: Vorgetäuschter Notfall - Unbekannte überfallen Motorradfahrer in Trier

Der 31-jährige Motorradfahrer war auf der Luxemburger Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Luxemburg unterwegs.

Nachdem er die Zufahrt der Eisenbahnstraße aus dem Stadtteil Euren passiert hatte, bemerkte er etwa in Höhe eines dortigen Gartencenters zwei Männer. Durch eindeutige Gesten forderten sie ihn zum Anhalten auf, was der Motorradfahrer auch tat.



In gebrochenem Deutsch forderten sie das spätere Opfer auf, abseits der Straße Hilfe bei einem vermeintlichen Notfall zu leisten. Dort erhielt der hilfsbereite Geschädigte unvermittelt Faustschläge von einer dritten Person, die sich bis dahin versteckt hielt.



Nur durch seine Gegenwehr gelang es dem Motorradfahrer, vor den Männern, die ihn vermutlich berauben wollten, zu flüchten. Durch den Angriff wurde er leicht verletzt.



Er beschrieb die Tatverdächtigen aufgrund von Sprache und Aussehen als vermutlich osteuropäische Männer.

Angehalten wurde er von zwei Männern im Alter von 25 bis 30 Jahren, beide etwa 1,75-1,80 Meter groß, schlank mit kurzen schwarzen Haaren. Bekleidet waren sie mit Jeanshosen, einer trug ein helles, einer ein dunkles T-Shirt ohne besondere Auffälligkeiten.



Der dritte Täter, der auf ihn eingeschlagen hatte, war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur, 30 bis 35 Jahre alt, hatte ebenfalls dunkle Haare und war auffallend schlecht rasiert. Er trug eine kurze Hose und ein beschriftetes dunkles T-Shirt.



Zeugen des Vorfalls oder Menschen, denen die drei tatverdächtigen Männer aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen. Telefon 0651 / 9779-2290