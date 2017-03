"Ich muss mir diesen Job jetzt zutrauen": Triers neuer Kulturdezernent startet am 18. April (Video)

Der Plan war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Stadtrat und Verwaltung hatten am Mittwoch vor, zuerst ein Bündel von Anfragen der Fraktionen ausführlich zu beantworten, anschließend ein weiteres Bündel von Anträgen – darunter die Aral-Tankstelle in der Ostallee – zu entscheiden, danach den neuen Kulturdezernenten zu wählen und am Schluss die Grundsatzentscheidung in Angriff zu nehmen, ob die Baugebiete Brubacher Hof und Langenberg kommen sollen oder nicht.



Am Ende kam dann alles anders. Die Baugebiete wurden vorgezogen, damit die Teilnehmer der beiden Demos vor dem Rathaus (der TV berichtete am 9. März) nicht bis zum späten Abend auf diese Punkte warten mussten. Dann wurde auch die Wahl des Dezernenten in der Tagesordnung nach vorne bugsiert, da diese wahrscheinlich erst um Mitternacht hätte beginnen können, wäre der Stadtrat dem ursprünglichen Plan gefolgt.



Die umstrittene Tankstelle, die im ersten Sitzungsdrittel hätte drankommen sollen, wurde schließlich auf die Sitzung am Montag, 13. März, verschoben. Eine Prüfung der Nerven und Geduld aller Beteiligten.



Auch Thomas Schmitt war nervös. Der saarländische CDU-Landtagsabgeordnete wusste zwar, dass die schwarz-grüne Mehrheit im Stadtrat unabhängig von der Qualität seiner Vorstellungsrede hinter ihm stand. Doch das durch die vorgezogene Baugebietsdebatte verursachte stundenlange Warten auf seine 15-minütige Vorstellung vor dem Stadtrat hatte seine Spuren hinterlassen.



Der 43 Jahre alte Jurist sprach nicht frei, sondern las von einem Manuskript ab, seine Körpersprache war fahrig und unruhig. Schmitt wurde erst gegen Ende seiner Präsentation energisch. „Ja, ich bin Mitglied einer Partei, und ja, mein Weg war ein politischer“, betonte er. „Ich glaube, dass ich meine juristischen Kenntnisse und meine Verwaltungserfahrung in Trier erfolgreich einbringen kann.“



Judith Schinker war ebenfalls nervös. Die 47-jährige Kulturmanagerin aus Dresden erwischte einen holperigen Start, als sie dem Stadtrat erklärte, sie sei erst zum zweiten Mal in Trier, kam dann aber in Schwung. „Ich kenne die Ebene der Schaffenden und die Leitungsperspektive“, sagte die Rektorin der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden. Sie sprach wesentlich freier und souveräner als ihr Mitbewerber. Ihr Schlusssatz: „Ich lasse mir nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen.“



Am Ende erhielt Schmitt 28 der 29 schwarz-grünen Stimmen. Für Schinker stimmten 22 Ratsmitglieder – dabei hat die sie unterstützende Allianz aus SPD, FDP, Linken und Piraten nur 21 Sitze. In den Reihen der SPD fehlte Carl-Ludwig Centner. Fünf Ratsmitglieder enthielten sich.

Schinker trug ihre Niederlage mit Haltung: „Es ist ein tolles Amt“, sagte sie dem TV nach der Wahl. „Ich wünsche Trier von Herzen alles Gute.“ Thomas Schmitt wirkte enorm erleichtert. „Ich habe heute Abend mit allem gerechnet“, bekannte er. Den Vorwurf, er sei kein Kulturmacher, wies er klar zurück. Auch schrecke es ihn nicht ab, dass sein des Amtes enthobener Vorgänger Thomas Egger ebenfalls aus der Politik kam. Ein Urteil über Egger wolle er sich nicht erlauben. „Ich muss mir diesen Job jetzt zutrauen“, sagte Schmitt. „Verwaltung und Kultur sind keine Gegensätze.“



Der Wahlabend hatte noch einen dritten Protagonisten: Thomas Albrecht, der stellvertretende Fraktionschef der CDU, hatte sich ebenfalls als Dezernent beworben, doch die Union gab Schmitt den Vorzug. Ob Albrecht die eine Stimme des schwarz-grünen Bündnisses war, die nicht für Thomas Schmitt votierte, ist natürlich reine Spekulation, denn die Wahl war geheim. Reiner Marz (Bündnis 90/Die Grünen) lobte Albrechts Haltung und Größe ausdrücklich.



Triers neuer Kulturdezernent wird am Donnerstag, 6. April, von Oberbürgermeister Wolfram Leibe vor dem Stadtrat vereidigt. Zugleich wird ihm die Ernennungsurkunde überreicht. Auf diesen Termin verständigten sich Schmitt und Leibe bei einem ersten Kennenlerngespräch gestern Nachmittag im Trierer Rathaus. Der Arbeitsbeginn des neuen Kulturdezernenten wird laut Mitteilung von Hans-Günther Lanfer vom Trierer Presseamt voraussichtlich der 18. April sein.



Der Kommentar: Diese Wahl ist ein Déjà vu

Von Jörg Pistorius



Thomas Schmitt ist nicht Thomas Egger. Dennoch ist die Wahl des saarländischen CDU-Landtagsabgeordneten zum Dezernenten in Trier ein Déjà vu. Wieder ist der Dezernent ein Jurist, wieder kommt er aus der Politik, wieder soll er ein aus zahllosen Baustellen bestehendes Mega-Dezernat leiten, das Trierer Theater retten, für Recht und Ordnung sorgen und den Tourismus ankurbeln.



Schmitt hat selbstverständlich einen Vertrauensvorschuss und die Chance verdient, sich zu beweisen und die vielen Baustellen in Angriff zu nehmen. Dennoch lässt sich aus dieser Konstellation ganz klar ein Schluss ziehen: Die Mehrheit im Stadtrat glaubt weiterhin an den Zuschnitt des Dezernats und ist auch weiterhin davon überzeugt, dass ein Politprofi dieses Paket stemmen kann. Die Verantwortung für das Scheitern von Thomas Egger trägt demnach wohl nur Thomas Egger allein.



Doch das Drama um Egger war ein Signal, dieses Mega-Dezernat zu entzerren. Die Kultur allein bindet bereits die komplette Schaffenskraft eines Dezernenten. Die Chance zur Änderung war da – Trier hat sie verpasst.

j.pistorius@volksfreund.de