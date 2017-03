Im Trierer Alleencenter festgenommener Reichsbürger stand unter Bewährung

„Der Mann hat einige Vorstrafen und stand bei seiner Festnahme am Samstag auch unter einer noch laufenden Bewährungsstrafe“, erklärte Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Montag auf Volksfreund-Nachfrage.Der Mann hatte am Samstag, 25. März, in einem Supermarkt im Alleencenter in der Trierer Ostallee mit einer Softair-Pistole zweimal gezielt auf Menschen geschossen . Verletzt wurden diese dadurch nicht, die abgeschossenen Plastikprojektile verursachten den Opfern allerdings Schmerzen. Einem Helfer, die eingreifen wollten, schlug der Mann mit der Waffe ins Gesicht.Die Polizei, die bei der Festnahme selbst zwei Warnschüsse in die Luft abgab, fasste den Angreifer auf der Flucht.Der Mann stamme aus der Region Trier und habe zuletzt in Trier gewohnt, berichtet Oberstaatsanwalt Fritzen. Er sei am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl erließ. Der 45-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen weiter. „Es werden zum Beispiel Zeugen vernommen, die vor Ort waren“, sagt Fritzen.Der mutmaßliche Täter ist den Ermittlungsbehörden nicht unbekannt. Er sei in den vergangenen Jahren mehrfach verurteilt worden, meist wegen Diebstahldelikten mit Waffen, mehrfacher gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. „Einmal auch wegen Volksverhetzung“, sagt Fritzen. Grund für diese Verurteilung seien strafbare Kommentare im Internet gewesen, mit denen der Mann gegen Ausländer gehetzt habe. Die Vorstrafen reichten von Geld- über Bewährungsstrafen bis zu Haftstrafen, die der Mann hinter Gittern verbringen musste.Zum Tatzeitpunkt war eine Gefängnisstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt war, noch nicht verbüßt. Bei seiner Festnahme hatte der Mann gegenüber der Polizei angegeben, sich zu den so genannten „Reichsbürgern“ zu zählen, die den deutschen Rechtsstaat und sein Grundgesetz nicht anerkennen.Wie lange die Ermittlungen dauern und wann mit einer Anzeige zu rechnen ist, könne laut Fritzen noch nicht vorausgesagt werden.