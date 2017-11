Am Dienstagnachmittag stellten sich die beiden dem Stadtoberhaupt vor. Und weil sie versicherten, es handele sich "nicht um eine feindliche Übernahme" und sie wollten "dem Trierer Karneval alle Ehre machen", gestattete Leibe das Gruppenbild mittendrin im städtischen Machtzentrum. Außerdem mit dabei: Frank Hau, Lisa Winkel, Sonja Lauterbach, David Hellbrück und Lea Lauterbach, die dem Hofstaat angehören, sowie die ATK-Vorstandsmitglieder Andreas Peters (Präsident), Stefan Metzdorf und Eric Naunheim.



Offiziell in Amt und Würden sind die "närrischen Landeier", als die sie sich launig selbst bezeichnen, noch nicht. Bei der Sessionsauftaktfete am Samstag, 11. November, auf dem Trierer Kornmarkt präsentiert sich das künftige Prinzenpaar erstmals vor großem Publikum. Die Inthronisation von Prinz Peter I. und Prinzessin Anja I. von Hagatec, so der offizielle Name, ist eines der Highlights der ATK-Gala am 13. Januar in der Europahalle.