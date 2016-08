Immer im Einklang mit der Natur: Rheinland-pfälzische Jagdkönigin aus Trier setzt sich für Respekt vor Wildtieren ein

Sarah Wirtz hat es sich als Jagdkönigin zur Aufgabe gemacht, Vorurteile gegenüber Jägern auszumerzen. TV-Foto: Hans Krämer

(Trier) Das gibt es nur in Rheinland-Pfalz und in Bayern: Der Landesjagdverband hat eine Jagdkönigin, Sarah Wirtz (28), die in einer zweijährigen Amtszeit die Jägerschaft als Naturschutzverband bekannter machen will.