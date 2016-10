Immobilienmarkt an der Mosel schwächelt - Hauspreise in Trier steigen stark an

Keine Frage: Eine Immobilie steht bei vielen Bundesbürgern hoch im Kurs. Schließlich versprechen die eigenen vier Wände Sicherheit. Günstige Kredite machen den Traum für viele zudem erschwinglich: Nach Angaben der FMH-Finanzberatung in Frankfurt am Main werden für Hypotheken-Darlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren derzeit durchschnittlich 1,07 Prozent Zinsen verlangt. Eine Finanzierung über 20 Jahre kostet im Schnitt 1,74 Prozent (Stand: 18.10.16). Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung, geht davon aus, dass die Zinsen in nächster Zeit nicht kräftig steigen.



Die Kehrseite der Medaille: Die Nachfrage steigt. Und das macht Immobilien immer teurer. Das zeigt auch der am Dienstag veröffentlichte Wohn-Preisspiegel des Immobilienverbandes IVD. Demnach stiegen im ersten Halbjahr 2016 die Kaufpreise für Eigentumswohnungen um mehr als sechs Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015. Für Einfamilienhäuser müssen Käufer 4,2 Prozent mehr als im selben Vorjahreszeitraum zahlen. In Ballungsgebieten mit mehr als 500 000 Einwohnern zogen die Preise für Eigentumswohnungen mit mittlerem Wohnwert sogar um 9,4 Prozent an.



In der Region entwickelt sich nur der Häusermarkt in Trier deutlich überdurchschnittlich. Hier stechen nach den IVD-Zahlen besonders die Preise für Reihenhäuser mit einfachen und mittleren Wohnwerten hervor. Gegenüber 2015 müssen Käufer hier 23 (einfacher Wohnwert) und 22 Prozent (mittlerer Wohnwert) bezahlen. In absoluten Zahlen ausgedrückt, heißt das: Ein Reihenhaus mit einfachem Wohnwert kostet in Trier im Schnitt 160 000 Euro, das nächsthöhere Segment schlägt bereits mit durchschnittlich 220 000 Euro zu Buche.



Preissteigerungen bei Reihenhäusern gibt es sonst in den Städten der Region nur noch in Bernkastel-Kues zu verzeichnen. Hier müssen Käufer bei dieser Immobilienklasse mit einfachem Wohnwert immerhin zehn Prozent mehr bezahlen. Komplett vom bundesdeutschen Trend abgekoppelt hat sich Wittlich. Hier stagnieren die Immobilienpreise im Vorjahresvergleich (siehe Grafik).



Genau diesen Trend beobachten einige Experten inzwischen mit Sorge. „Der Immobilienboom nimmt immer mehr Züge einer Blase an“, befand kürzlich beispielsweise Ralph Solveen von der Commerzbank. Seiner Ansicht nach koppeln sich die Preise von anderen wichtigen Faktoren ab. So steigen die Immobilienpreise seit 2010 schneller als die Mieten, schneller als das allgemeine Preisniveau und schneller als die Einkommen der Privathaushalte. Auch das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung in Essen sieht die Gefahr, dass sich eine Immobilienblase bilden könnte.



Allerdings gibt es auch andere Stimmen: „Aktuell können wir nicht erkennen, dass der Immobilienboom durch eine expansive Kreditvergabe oder rein spekulative Motive getrieben wird“, sagt beispielsweise Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des vdp. Seiner Ansicht nach sind unter anderem ein wachsender Zuzug in den Metropolregionen sowie die positive Wirtschafts-, Einkommens- und Kaufkraftentwicklung ursächlich für die Entwicklung. „Das sind viele Variablen, die sich naturgemäß ändern können.“



Auch Hartmut Schwarz sieht die Situation eher gelassen: „Die Preise sind zwar in einigen Regionen stark gestiegen“, sagt der Immobilienexperte der Verbraucherzentrale Bremen. In anderen Regionen sind sie aber weitgehend stabil geblieben. Eine Blase habe sich noch nicht gebildet. Um einen möglichen Preisrückgang muss sich daher kein Käufer Sorgen machen.



Ein wichtiger Grund: In Deutschland ist die Finanzierung meist sicherer aufgestellt — im Unterschied zu anderen Märkten etwa in den USA, wo Preisrückgänge von Immobilien für große Verwerfungen gesorgt hatten. In Deutschland haben viele Käufer den Zinsvorteil genutzt. „In der Regel haben sie nach fünf Jahren schon so viel getilgt, dass sie niedrigere Preise nicht mehr fürchten müssen“, sagt Schwarz. Zumal viele Banken eine Mindesttilgung von zwei Prozent verlangen. Für eine Finanzierung sei meist Eigenkapital nötig, was zusätzlich für Sicherheit sorge.



Um nicht unrealistische Preise für die Traumimmobilie zu zahlen, rät Schwarz Interessenten vor dem Kauf: „Schauen Sie sich den Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses in Ihrer Region an.“ Dieser lässt sich meist über das Internet recht einfach finden. Dort können Interessenten erfahren, zu welchen Preisen Immobilien tatsächlich verkauft wurden. „Preise in der Anzeige sind ja immer Wunschpreise des Verkäufers.“