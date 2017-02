(wie) Die Maut stelle „eine psychische und ökonomische Eintrittsbarriere für den täglichen grenzüberschreitenden Austausch dar. Immerhin stelle die Großregion mit hoher Kaufkraft und einem jährlich gesamtwirtschaftlichen Konsum von mehr als drei Milliarden Euro eines der dynamischsten Grenzgebiete überhaupt in der Europäischen Union dar.



Die Kammern sprechen sich für eine Mautbefreiung in den Grenzregionen der Großregion aus. Darauf drängt auch die Trierer Industrie- und Handelskammer, die sich in einem Brief an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gewandt hat. Sie fordern, dass grenznahe Autobahnen von der Landesgrenze bis zu ersten Ausfahrt mautfrei bleiben sollen.