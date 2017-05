Intendantenwahl: Bewerber kommen nach Trier

Schon am kommenden Freitag, 19. Mai, und Sonntag, 21. Mai, sollen sich die acht Kandidaten, die von den insgesamt 64 Bewerbern (der TV berichtete) übrig geblieben sind, in Trier vorstellen, bestätigt Kulturdezernent Thomas Schmitt (CDU) auf Nachfrage entsprechende TV-Informationen.



Zu den Vorstellungsterminen hat Schmitt Vertreter der Stadtratsfraktionen eingeladen. Für die Gespräche sind jeweils der komplette Freitag und der komplette Sonntag reserviert.



Zusätzlich zu den acht ausgewählten Kandidaten stehen - falls ein Aspirant ausfällt - zwei Nachrücker auf der Liste der Fachkommission.



Die Namen der Bewerber, die die Fachkommission zu den Vorstellungsgesprächen eingeladen hat, sind geheim, um Persönlichkeitsrechte zu schützen. "Ich kann nur so viel sagen: Es sind Kandidaten mit Bezug zu Rheinland-Pfalz dabei, aber niemand, von dem jetzt jeder Trierer sofort sagen würde: Ach, der!", verrät Dezernent Schmitt.

Alle Stadträte können die Namensliste sämtlicher Bewerber und auch der zum Vorstellungsgespräch eingeladenen Kandidaten allerdings in der Stadtverwaltung einsehen.



Nach der Bewerberrunde am Wochenende ist vorgesehen, dass die Fachkommission die Auswahl weiter eingrenzt. "Avisiert ist, dass wir die besten drei zu einer weiteren Vorstellungsrunde einladen", sagt Schmitt. Stattfinden soll diese am Dienstag, 30. Mai. Ab diesem Verfahrensschritt zählt dann auch das Votum der Vertreter der Stadtratsfraktionen.



Zur Fachkommission, die die Intendantenwahl bis dahin bestimmt, gehören neben Kulturdezernent Schmitt und Personalamtschefin Beate Weiland der Intendant des Theaters Koblenz, Markus Dietze, Bodo Busse als Intendant des Theaters Coburg sowie Michael Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des Bühnenvereins.



Zur erweiterten Kommission gehören auch Vertreter des Personalrats, die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Vertrauensperson der Schwerbehinderten.



Die Fraktionen werden vertreten von Dorothee Bohr (CDU), Markus Nöhl (SPD), Hermann Kleber (UBT), Tobias Schneider (FDP), Angelika Schmid (Linke) und Peter Johannes Becker (AFD).



Anders, als von der Geschäftsstelle der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zunächst mitgeteilt (der TV berichtete), schicken die Grünen nicht Fraktionssprecherin Petra Kewes in die Kommission, sondern Johannes Wiegel. Der 25-Jährige ist beim Bistum als Geschäftsführer der Aktion Autofasten angestellt, studiert nebenbei Politik und Geschichte und sitzt seit 2015 für die Grünen im Trierer Kulturausschuss.