Jobsuche am Laptop - Der Online Job Day in Trier

Der European Job Day hat sich dieses Jahr über zwei Tage erstreckt. Am Donnerstag waren 28 Akteure auf der Messe in der Tuchfabrik vertreten. Sie berieten unter anderem über Qualifikationen oder Weiterbildung und vermittelten Stellenangebote aus Luxemburg, Deutschland, Belgien und Frankreich. Daneben gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm, beispielsweise einen Vortrag zur Perfektionierung von Bewerbungsunterlagen.Am zweiten Tag verlegte die Messe die Stellenvermittlung ins Internet. "Der Online Job Day findet erstmalig in Rheinland-Pfalz statt", sagte Heidrun Schulz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, bei der Eröffnung. Das Ganze läuft über die Plattform www.europeanjobdays.eu , auf der für jedes Unternehmen ein Profil erstellt und Stellenangebote eingestellt wurden. 1420 Jobsuchende hatten sich bis zum Beginn des Online Job Days mit ihren Unterlagen registriert und 40 weitere kamen im Verlauf des Tages dazu. Zu den Bewerbern gehörten neben Deutschen auch Franzosen oder Menschen aus südeuropäischen Ländern, wie Italien oder Spanien, aber auch einige aus nichteuropäischen Staaten.41 Arbeitgeber boten rund 500 Jobs an. Neun von ihnen saßen im Gebäude der Stadtwerke Trier, andere beteiligten sich von ihren Büros aus und konnten per Sprach-, Video- oder Textchat von 10 bis 15 Uhr über die Internetseite mit ihrern Bewerbern kommunizieren. Das ersparte internationalen Interessenten die Anreise. 700 von ihnen hatten bereits im Vorfeld Bewerbungen eingereicht und sich teilweise für einen Chattermin angemeldet. Andere riefen spontan an.An ihren Laptops mit den Headsets griffbereit warteten die Unternehmensvertreter auf ihre ersten Chatanfragen. Zunächst war nicht besonders viel los. Unter den anwesenden Arbeitgebern waren auch zwei Vertreterinnen der Arbeitsvermittlungsgesellschaft Axia Rh aus Luxemburg. Sie boten Jobs im kaufmännischen Bereich an. "Da wir ein französisches Unternehmen sind, bewerben sich bei uns viele französisch-sprachige Leute. Wir erhoffen uns von heute mehr deutsche, aber auch internationale Interessenten", sagte Jessica Grethen, eine der Vertreterinnen. Ihr erster Chat war während des Bewerbungsgesprächs abgebrochen. Laut Organisatoren war dies auf Verbindungschwierigkeiten zurückzuführen. Neun weitere Chattermine waren angesetzt und spontane Anfragen, laut eigenen Aussagen zu erwarten. Andere Unternehmer führten bereits fleißig Textchats.Die Onlinemesse und die dazugehörige Internetseite gibt es seit einigen Jahren, das Format hat bereits in mehreren Ländern erfolgreich Stellen vermittelt. Auch in Trier ist die Bilanz positiv, am Ende des Tages haben über 70 Vorstellungsgespräche im Chatformat stattgefunden.